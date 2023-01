Morganti: "Sono certo che ci salveremo"

di Luca Ravaglia

Dieci punti in classifica a metà torneo, appena due in più rispetto alla zona retrocessione. L’Elettromeccanica Angelini Cesena, impegnata nel campionato di serie B1 femminile sta trascorrendo le vacanze natalizie in una posizione scivolosa, dalla quale serve rialzarsi in fretta.

Maurizio Morganti (nella foto), presidente del Volley Club, è preoccupato?

"Risposta secca e sincera: no". Ci convinca.

"Quello che manca alla squadra è la consapevolezza dei propri mezzi. Le giocatrici sono forti e lo hanno già dimostrato. Il punto è che non siamo riusciti a portare a casa set – e gare – in pratica già vinti, solo perché nei momenti topici siamo ‘andati in blocco’. Qui subentra l’aspetto psicologico, che è quello sul quale stiamo lavorando".

Gruppo troppo giovane?

"Il fatto che un’atleta del 2003 a casa nostra sia una veterana è inconfutabile. Ma stiamo parlando di un’opportunità, non di un problema. Più è forte chi ti sta davanti, più impari in fretta. Anche in passato la prima parte del torneo si è rivelata la più complessa da gestire".

La concorrenza è aumentata.

"Il livello è molto più alto per via del fatto che in A2 è aumentato il numero di straniere che ogni squadra può schierare e molte valide giocatrici di casa nostra, volendo continuare a giocare da protagoniste, sono scese di categoria".

Finora le vostre scelte hanno comunque pagato.

"Siamo all’ottavo campionato di B, non siamo una meteora. Abbiamo metabolizzato la categoria, ma sono dell’idea che anche se dovessimo ritrovarci in B2 lo scenario che caratterizza questo club non cambierebbe".

Mette in conto una retrocessione?

"Sono certo che ci salveremo. I segnali in campo sono inconfutabili. Riaccesa la miccia della consapevolezza, il resto della stagione prenderà un direttiva ben diversa. Vedere per credere".

Il Carisport è sotto la vostra gestione fino all’estate. Bilancio?

"E’ stata molto più dura di quello che pensavamo, ma un banco di prova così complesso ha messo in risalto ancora di più le grandi risorse di cui dispone la nostra società, un valore aggiunto impagabile".

Una società sportiva che gestisce un impianto sportivo è un valore aggiunto?

"Dal nostro punto di vista sì. Teniamo molto allo sport, il nostro ma non solo. Lo dimostra come abbiamo accolto il basket ravennate di A2: abbiamo spostato nostre gare senza battere ciglio. La collaborazione è un vantaggio innegabile".

I costi di gestione di una struttura datata sono importanti. Il Comune ha fatto interventi su luci e infissi è in programma di investire sul riscaldamento a pavimento, sotto a un nuovo parquet.

"Rendere la struttura il più efficiente possibile è un vantaggio per tutti. Anche perché le potenzialità ci sono tutte".

Vi ripresenterete anche al prossimo bando?

"Ci faremo quanto meno un pensiero".