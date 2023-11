Morto il giornalista sportivo De Troia

È morto a 83 anni Erio De Troia, persona molto nota nella nostra città dove si era trasferito molti anni fa da Lucera in provincia di Foggia ed abitava ancora in via Fratelli Rosselli. Era pensionato, dopo aver lavorato come impiegato all’Agenzia delle Entrate e come giornalista part-time in forza alla redazione di Cesena del Resto del Carlino sino ai primi anni Novanta, per conto della quale seguiva lo sport e in particolare il Cesena Calcio. Era ammalato da qualche mese ed è deceduto a Savignano. Nel manifesto funebre sotto il nome c’è scritto ’giornalista e appassionato del Cesena’. Lascia i figli Luciano e Simona, e altri familiari.

Oggi alle 11 la salma verrà condotta dalla camera mortuaria dell’ospedale Bufalini al forno crematorio del cimitero di Tipano dove parenti e amici gli renderanno l’ultimo saluto con una cerimonia laica.