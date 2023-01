Mustacchio: "Cesena è di un’altra categoria"

di Luca Ravaglia Baffo appena accennato, sguardo sornione, immancabile sciarpona bianconera e, soprattutto, idee chiarissime sul prossimo futuro. Mattia Mustacchio, esterno di centrocampo classe 1989, benvenuto a Cesena. Cosa la porta da queste parti? "Tante cose, a partire dalla consapevolezza che con questa maglia ci si possono togliere delle soddisfazioni importanti. Perché, francamente, a un club come questo, la serie C va davvero stretta". Serve migliorare il terzo posto. "Non è facile, certo. Ma se non pensassi che si possa fare, non sarei qui". Il margine di manovra è poco. "L’unica posizione alla quale penso è quella che viene prima della seconda". Non è facile. "Intendiamoci: se vuoi vincere, devi avere una mentalità vincente. Accettare una sfida come quella che si vive scegliendo di indossare la maglia del Cesena significa mettere in conto la responsabilità di giocare in una piazza come questa". Cosa la rende ottimista? "Il fatto che c’è tutto quello che serve: la squadra è forte, lo staff è forte, la dirigenza è forte e il pubblico... Bhe, il pubblico è incredibile. Lo ricordo fin da quando venivo a giocare qui da avversario: mette i brividi. Anche per questo la piazza bianconera è ambitissima". Resta da fare i conti coi 5 punti che vi...