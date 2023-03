Mustacchio è tornato in gruppo

Una seduta dedicata a un lavoro tattico mirato in vista del match domani contro l’Olbia ha avvicinato ieri mattina il Cesena alla gara in programma all’Orogel Stadium ’Dino Manuzzi’ con fischio d’inizio alle 14.30.

Al centro Rognoni, dopo un riscaldamento col pallone, mister Toscano ha diviso il gruppo a sua disposizione disponendo due schieramenti contrapposti attraverso i quali i bianconeri hanno provato una serie di situazioni gioco in fase difensiva e di attacco, prima di chiudere l’allenamento con una partitella e una sessione di calci piazzati.

Riguardo al fronte infermeria intanto, buone notizie sono arrivate da Mustacchio, che ha ripreso a lavorare in gruppo, mentre Zecca ha proseguito il programma personalizzato di recupero.

Appuntamento ora a questa mattina per la rifinitura in programma allo stadio alla quale seguirà come di consueto la diffusione della lista dei convocati.