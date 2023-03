Mustacchio e Zecca ancora a parte. Domenica ultima gara con promozione Under 14

E’ stato un allenamento con lavoro differenziato quello che ha caratterizzato la seconda tappa di avvicinamento alla sfida contro l’Olbia. A Villa Silvia, dopo un riscaldamento iniziale, il gruppo è stato diviso in due parti: da una parte chi ha giocato l’intera gara con l’Ancona si è limitato a un lavoro a secco di recupero, dall’altra invece tutti gli altri impegnati in una serie di partitelle di quattro contro quattro. A riunire nuovamente la rosa è stata una partitella finale su campo ridotto. A parte hanno continuato ad allenarsi Mustacchio e Zecca che hanno svolto una sessione di corsa sul campo. Oggi pomeriggio in programma un’altra seduta sempre al centro Rognoni.

Domenica il Cesena torna in casa per il primo dei due impegni consecutivi all’Orogel Stadium Dino Manuzzi, contro Olbia e Lucchese. I biglietti per la gara con i sardi, valida per la 34ª giornata del campionato di Serie C e in programma alle 14.30, possono essere acquistati a partire da oggi presso i punti vendita del circuito Vivaticket tra cui il Coordinamento Club Cesena, aperto oggi e venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, sabato dalle 9 alle 12.30 e domenica dalle 9 alle 12. Per l’ultima gara in questa stagione torna la promozione per gli Under 14 che - solo se accompagnati da un genitore o un parente fino al quarto grado - potranno accedere gratuitamente in tutti i settori dello stadio: per ricevere un biglietto omaggio, gli interessati dovranno inviare la richiesta alla email [email protected] allegando i documenti di riconoscimento che attestino la parentela con l’accompagnatore. Il Cesena ricorda ai propri tifosi che l’acquisto in prevendita dei tagliandi, oltre a prevedere lo stesso prezzo applicato alle biglietterie nel giorno di gara, può avvenire comodamente anche on line sul sito vivaticket.it senza necessità di stampa del biglietto dal momento che ai tornelli è sufficiente esibire il titolo d’ingresso anche in formato digitale sul proprio dispositivo mobile.

Per la seconda volta in stagione il Cesena incrocia l’arbitro Filippo Giaccaglia. Il direttore di gara della sezione di Jesi è stato infatti designato per la sfida con l’Olbia in programma domenica all’Orogel Stadium Dino Manuzzi. Lo scorso 1 novembre il fischietto marchigiano ha diretto il derby di Coppa Italia di Serie C con il Rimini, terminato con la sconfitta per 2-1, ma esiste un altro precedente con i bianconeri: risale al 15 dicembre 2019 quando il Cesena s’impose per 1-0 sul campo dell’Arzignano.