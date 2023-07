Nei campionati italiani Fids. Danza sportiva, dieci ori dai nazionali di Rimini

di Giacomo Mascellani

Le atlete della scuola di danza ’Espressione Danza Around’ hanno ottenuto ottimi risultati ai Campionati italiani Fids (Federazione italiana di danza sportiva), per la danza classica, che si sono disputati a Rimini. Romina Tabaku di Savignano sul Rubicone si è classificata al primo posto nella categoria C, nella specialità ’solo’ per la fascia di età dai 13 ai 16 anni. La Tabaku ha conquistato l’oro anche nella categoria C nella specialità ’piccolo gruppo over 17’, assieme a Anna Zabberoni e Veronica Delvecchio. Nel ’piccolo gruppo 13-16 anni’ c’è stata la medaglia d’argento conquistata da Tessa Campana, Anita Ugolini e Linda Russo. Tessa Campana è giunta anche in finale tra le prime 12 su 40 ballerine 13-16 anni nella categoria B.

Le ragazze, tutte minorenni, fanno parte di un corso di danza classica e sono preparate dall’insegnante Alessandra Dall’Olio diplomata Rad (Royal Academy of Dance), mentre l’organizzazione e la coordinazione artistica e didattica sono a cura di Fabiana Calza. Questo è un ottimo periodo per la scuola di danza Espressione Danza Around, la cui sede principale è a Savignano, ma che ha anche due sedi a Cesenatico e a Fratta Terme.

I ragazzi Manuel Greco e Sabrina Muha faranno parte del Club Azzurro e rappresenteranno l’Italia. Ai Campionati nazionali Fids nell’Hip hop, nella categoria C duo 15-16 anni hanno vinto l’argento Lia Matteini e Cecilia Gialandi; terzo posto e medaglia di bronzo per Veronica Scornavacche e Alessia Caropreso nella categoria C del duo 10-12 anni; terzo posto per Julia Giuffrida Julia e Valentina Lombardi. Nel singolo 17 oltre femminile della categoria A, il primo posto se lo è aggiudicato Sabrina Muha, mentre nel singolo 17 oltre maschile sempre nella categoria A, il primo posto e l’oro è andato a Manuel Greco. Ottimo anche il primo posto e l’oro conquistato da Manuel Greco nel singolo 17 anni, ed il primo posto di Manuel Poletti nella categoria A 15-16 anni maschile. Nel duo 15-16 anni della categoria C femminile il primo posto è andato ad Alice Figliolo e Greta Mezzini Nel duo 13-14 anni nella categoria B femminile, il primo posto è andato a Linda Russo e Tessa Campana.

Per le ragazze ed i ragazzi di Espressione Danza Around c’è stata grande soddisfazione anche alla recente edizione di ’The Week’, la grande manifestazione internazionale di street dance, dove la compagine romagnola ha centrato un terzo poso con la crew ’Bella li’ nei Kids ed un sesto posto con la crew ’Obla squade’ nei Senior ed un sesto con ’Y ci crew’ nella categoria Young, per la gioia degli insegnanti Simone e Max Alberti. Misurarsi con danzatori a livello mondiale e davanti ad un pubblico importante, rappresenta per gli atleti un grande momento di crescita.