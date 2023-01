Nelle ultime quattro giornate come i romagnoli

Non sarà un allegro ritrovo fra vecchi amici, nonostante la Fermana sia infarcita di ex a partire da Stefano Protti (nella foto) che a suo tempo guidò la primavera del Cesena, passando poi a Michele Nardi, che ha chiuso male la parentesi bianconera ma durante i suoi due anni trascorsi in riva al Savio spesso è risultato decisivo, senza dimenticare poi Nannelli e Giandonato. No, sarà uno scontro acceso fra due squadre che, per motivi diversi, hanno molto bisogno di punti. Sarà anche il confronto fra due allenatori che almeno per una caratteristica si assomigliano molto: Domenico Toscano e Stefano Protti hanno infatti temperamento da vendere e lo sanno trasmettere alla loro squadra, senza dimenticare poi che il Cesena ha voglia di mettere una pietra sopra la prestazione dell’andata, senza dubbio la peggiore fatta registrare con un 2-0 a favore dei padroni di casa forse anche troppo generoso viste com’erano andate le cose in campo.

È troppo presto per stilare bilanci, tuttavia si può già affermare che la Fermana è una delle squadre che si stanno mettendo in mostra, tenendo conto anche delle difficoltà che ha dovuto affrontare nell’allestire la rosa in fretta e all’ultimo momento. Sta bene in questo momento la formazione allenata da Protti, lo dimostra in modo palese il fatto che nelle ultime quattro giornate ha tenuto lo stesso passo del Cesena e non è un dato da poco. La sua ultima sconfitta risale alla trasferta sul campo del Pontedera e dopo quella caduta i marchigiani si sono rialzati e hanno messo sotto squadre quotate come Fiorenzuola e Gubbio. Non segna molto la Fermana visti i 25 gol all’attivo, uno in meno di quelli subiti che sono 26, 16 dei quali nelle gare esterne.

Protti dovrà ovviare alle assenze del difensore Parodi e del centrocampista Scrosta squalificati, quella di Nardi è una assenza prolungata e anche oggi fra i pali sarà sostituito da Borghetto. Le squadre di Protti cercano spesso il gioco sugli esterni, serve quindi molta attenzione sui movimenti di Maggio, Romeo, Nannelli e Gkertsos.

Roberto Daltri