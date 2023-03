"Non possiamo prendere un gol all’ultimo minuto"

Serviva la vittoria per arrivare nel modo migliore allo scontro diretto con l’Entella e per mettere alle spalle un periodo nel quale il Cesena ha smarrito alcune delle sue certezze, invece è arrivato un pareggio condito da espulsioni, recriminazioni e molta delusione.

Domenico Toscano non nasconde l’amarezza per un finale di gara nel quale sono volati via due punti e cerca di spiegare come si è arrivati a questo epilogo da dimenticare: "C’è tanto rammarico perché la partita era finita non solo dal punto di vista del punteggio ma anche dei minuti e non so perché sia stato concesso un minuto in più senza segnalarlo per questo ho protestato e sono stato espulso. Ma c’è rammarico anche perché abbiamo avuto occasioni per il due a zero, non abbiamo rischiato nulla nel secondo tempo il Gubbio non è mai stato pericoloso ed avevamo la partita in controllo. Dopo la partita in spogliatoio ho detto ai ragazzi che dopo la pioggia arriva il sole, è inutile, in questo momento non ci gira bene".

Il tecnico del Cesena ha fatto ricorso alle rotazioni in vista del match di martedì sera e questo fatto diventa occasione per analizzare cosa hanno prodotto i subentrati: "Saber ha fatto bene quando è entrato, forse quelle punizioni concesse troppo gratuitamente alla fine si potevano evitare, ma ha fatto una buona prestazione per quello che poteva dare dopo tre settimane di inattività".

Toscano cerca anche di non aggiungere le sue personali critiche a quelle che inevitabilmente cadranno sulla testa di Alexis Ferrante espulso al 42’ della ripresa: "Poteva evitare quel calcetto, ma non credo sia stato quell’episodio che ha influito sul risultato finale".

Per la sua prima volta con la fascia da capitano al braccio Francesco De Rose di sicuro si augurava un finale più festoso, ma il centrocampista più che agli errori degli altri guarda a quelli commessi dal Cesena: "C’è delusione per non aver preso i tre punti perché penso che li avremmo meritati. Abbiamo perso per un dettaglio, non è una cosa positiva in questo momento, l’arbitro alla fine ha fischiato a senso unico ma questo non è un alibi perché una squadra come il Cesena non può prendere un gol all’ultimo minuto e su questo dobbiamo lavorare se vogliamo finire bene. Dobbiamo migliorare i dettagli che poi sono quelli che fanno la differenza". Secondo De Rose è mancato quel cinismo che permette di chiudere le partite: "Una volta in vantaggio non si può portare a casa solo un punto dopo una partita come questa. Abbiamo fermato bene il Gubbio, è stato un orgoglio portare la fascia da capitano se c’è da prendere la responsabilità di questo paregggio potete contare su di me".

Il gol del Gubbio è arrivato in un finale di gara concitato e Giuseppe Prestia prova a spiegare bene cosa è successo: "Non so chi era in marcatura su Di Stefano, ma fa parte del gioco. L’unica cosa è che era finita da quaranta secondi, l’arbitro ha fatto battere una punizione laterale e l’angolo e non ha detto che aveva concesso un minuto in più c’è molto rammarico in questo momento".

Roberto Daltri