"Notte Bianconera: il Cesena Calcio incontra i suoi tifosi"

Non è ancora ora di festeggiare, perché è vero che la squadra di mister Domenico Toscano sta respirando da sola l’aria della vetta, due scalini sopra la Torres ora costretta a inseguire, ma è anche vero che adesso, all’inizio di dicembre manca ancora una vita.

A cosa? A tutto, o quasi. Non per aspettare l’arrivo di Babbo Natale, però, o per scambiarsi gli auguri davanti all’albero.

Domani a parire dalle 19, a metà del guado in vista della trasferta di sabato sera a Recanati, il Centro Coordinamento Club in effetti si riunirà con tutti i suoi tifosi nel grande spazio di Cesena Fiera per incontrare la squadra, alzare i calici e brindare insieme a un 2024 migliore. Che sappiamo tutti cosa voglia dire.

All’evento parteciperà anche il Cesena Calcio al gran completo, con giocatori e staff tecnico e dirigenziale. La Locandina della ’Notte Bianconera’, promette anche sketch, musica e tanto divertimento.

Le adesioni sono già state tante, ma c’è ancora tempo per prenotare gli ultimi posti rimasti. Chi fosse interessato può contattare il Centro Coordinamento telefonando allo 0547-632502 oppure recandosi direttamente alla sede di via Veneto 19.