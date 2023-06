Notturna di San Giovanni Questa sera migliaia al via

di Luca Ravaglia

Stesso luogo, stessa ora. Per gli appassionati di podismo cesenati e romagnoli l’appuntamento è di quelli da non perdere: questa sera alle 20 in piazza della Libertà migliaia di atleti partiranno di corsa lasciandosi alle spalle il cuore di Cesena per puntare alle prime colline nell’ambito dell’edizione 2023 della Notturna di San Giovanni, ultimo appuntamento del calendario ’Scarpaza’ e gettonatissima gara apprezzata prima di tutto per il fascino del suo itinerario.

Correndo lungo un tracciato di undici chilometri ci si troverà infatti immersi in scorci da cartolina col mare sullo sfondo e la natura tutto intorno. Il percorso è ugale per competitivi e non: si parte appunto da piazza della Libertà per arrivare davanti al Palazzo del Ridotto, dopo essere usciti dal cuore urbano passando da Porta Santi, aver conquistato la campagna di Rio Marano e la collina di Celincordia, affrontando la suggestiva ’Salita Ridolfi’, un muro che farebbe venire il fiatone anche a un alpinista.

Da lì si ridiscende verso la città, con l’ulteriore e insidiosa salita verso la Rocca Malatestiana, preludio al rush finale, prima in discesa e poi in piano.

L’appuntamento per tutti i partecipanti è al chiostro di San Francesco, dove già dal tardo pomeriggio sarà possibile iscriversi e ritirare i pettorali, insieme all’immancabile gadget, la maglietta che ogni anno viene personalizzata da un diverso artista del territorio: questa volta la firma è di Romano Buratti.

I ricavati dell’evento, organizzato dal gruppo podistico Endas Cesena guidato dal presidente Giovanni Bonoli, saranno come sempre devoluti a scopo benefico. Il sodalizio conferma la collaborazione con la Papa Giovanni XXIII che continuerà a essere sostenuta, ma allo stesso tempo non dimentica le conseguenze dell’alluvione che ha colpito il nostro territorio tra il 16 e il 17 maggio: l’altra parte dei fondi raccolti verrà infatti destinata a fornire sostegno agli sfollati e a tutti coloro che hanno dovuto pagare il prezzo più alto della furia dell’acqua.