Nove Colli ’23, presentata la nuova maglia

È stata presentata la sua nuova maglia sviluppata e progettata in esclusiva per i partecipanti alla Nove Colli 2023. La maglia è unisex e ha le caratteristiche che le consentono di essere ultraleggera, aderente e traspirante, con un effetto ’seconda pelle’. Questo capo sportivo è anche la dimostrazione della notevole qualità e alta tecnologia raggiunte, anche per l’abbigliamento dedicato ai ciclisti amatoriali.

In riviera è già iniziato il conto alla rovescia per la Nove Colli, con partenza e arrivo fissati la penultima domenica di maggio. E la 52ª edizione sarà caratterizzata da eventi e iniziative che trasformeranno per una settimana Cesenatico capitale delle due ruote. Le iscrizioni chiuderanno il 31 marzo e le persone interessate possono prenotare un dorsale sul sito internet della Nove Colli, per completare la registrazione nell’area MyNoveColli, oppure scegliendo l’opzione Pettorale+Hotel, che garantisce di poter trovare il pettorale direttamente in camera, perchè pensa a tutto l’albergatore.

Giacomo Mascellani