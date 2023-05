Nove Colli con due big Al via Indurain e Saronni

di Giacomo Mascellani

Sono 9.246 i corridori iscritti all’edizione 2023 della Nove Colli, di cui 1.513 provenienti dall’estero. Fra gli italiani c’è un autentico mito come Giuseppe ’Beppe’ Saronni, il quale oltre a fare il suo esordio alla Nove Colli, per la prima volta farà il suo debutto assoluto in una granfondo. Sarà dunque l’occasione di poter pedalare a fianco di un campione tuttora presente nel cuore di milioni di italiani appassionati di ciclismo che in carriera ha vinto due Giri d’Italia, un Giro di Lombardia, una Freccia Vallone ed è stato campione del mondo su strada nel 1982 a Goodwood nel Regno Unito.

E’ stato lo stesso Saronni ad annunciare la sua partecipazione: "Ho fatto qualche uscita per preparare al meglio la Nove Colli, ho tutta una tabella meticolosa per arrivare pronto, perchè non voglio essere impreparato e devo mettere benzina nelle gambe. Una precisazione che voglio subito fare è che la bicicletta con cui affronterò la Nove Colli sarà rigorosamente quella muscolare, quindi niente aiuti".

Anche attraverso il racconto e le parole di Saronni si percepiscono la grinta e lo spirito agonistico che sono doti innate che poi non vanno più via per tutta la vita. Ma dentro la prima Nove Colli che correrà Giuseppe Saronni c’è anche tanto romanticismo: "Quando ero un bambino la mia famiglia passava le ferie nel mese d’agosto qui vicino, a Bellaria, ed io invece di andare al mare preferivo allenarmi e pedalavo proprio su queste strade. Tornare qui sarà come tornare a quei tempi felici e mi aspetto di provare un’emozione unica. Sento parlare della Nove Colli da così tanti anni che mi sembra di conoscerla bene ma ora voglio scoprirla sulla pelle. Questo sarà il mio esordio non solo qui ma in assoluto, non mi sono mai attaccato il numero a una granfondo e non potevo che iniziare dalla migliore".

Fra gli atleti stranieri iscritti alla corsa, c’è un autentico mostro sacro, che a molti cultori delle due ruote a pedale farà tornare il calendario indietro fino agli anni ’90, quel Miguel Indurain che è Enervit Ambassador ed anch’egli domenica disputerà per la prima volta la Nove Colli. Il campione spagnolo affronterà il percorso lungo 200 chilometri, quindi in tanti vedranno la sagoma inconfondibile del grande atleta che vinse due Giri d’Italia, cinque Tour de France consecutivi, che è stato medaglia d’oro mondiale a cronometro nel 1995 a Duitama in Colombia e anche oro olimpico a cronometro ad Atlanta 1996.

Quella di Indurain è anche una partecipazione sentimentale, lui che ha sempre ribadito di essere molto legato al ricordo di Marco Pantani e che per la prima volta arriverà a Cesenatico. Era il 1994 e un giovane Marco Pantani si presentava al mondo al Tour de France mentre Indurain già faceva parte dei grandi del ciclismo.

Assieme a Beppe Saronni e Miguel Indurain, a Cesenatico sono attesi altri campioni del ciclismo e di altre discipline sportive, alcuni dei quali formeranno il ’Dream Team’ della NoveColli4Children, che correrà per sostenere lo Ior, l’Istituto oncologico romagnolo, che ha sede nel reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale Gaslini nella città di Rimini.

In questo importante progetto oltre allo staff della Nove Colli, un ruolo decisivo l’hanno il gruppo ciclistico Fausto Coppi e i volontari che attraverso la prensenza dei campioni vogliono dare un significato speciale a questa corsa leggendaria.