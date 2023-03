Nuova Virtus a Parma per restare imbattuta

Questa sera con palla a due alle 20 la Nuova Virtus Cesena targata Fse Progetti sarà impegnata a Parma in un match che vedrà le romagnole, prime in classifica in questo raggruppamento playout che mette in palio la permanenza nel campionato di basket femminile di serie B, opposte alle emiliane che al momento sono invece sul fronte diametralmente opposto, in ultima posizione.

La classifica attuale non deve però concedere distrazioni a un gruppo, quello giallonero di coach Fabio Lisoni, che durante l’intera stagione ha ampiamente dimostrato che per poter ottenere il meglio dal proprio talento, deve prima di tutto restare costantemente sul pezzo a livello mentale. Altrimenti qualunque tipo di avversario rischia di diventare scivolosissimo.

Il bicchiere mezzo pieno è invece quello opposto e decisamente più congeniale al momento: questa squadra ha davvero tutto quello che serve per restare dov’è, in una categoria conquistata lo scorso anno e sulla quale è legittimo costruire le ambizioni di un radicamento in ottica futura del movimento della palla a spicchi in rosa cesenate.

Tornando alla gara di questa sera, la Nuova Virtus affronterà il quinto match della poule salvezza, da imbattuta. Di fronte ci sarà invece un Parma Basket Project che dopo lo 0-20 incassato a domicilio per mancanza del medico a bordo campo, ha rimediato un solo ko (50-65 sempre in casa contro Fidenza). Poi tra rinvii e riposi si è fin qui la squadra si solo allenata.

Durante la prima fase Parma ha raccolto due sole vittorie come le cesenati e dunque il valore delle padrone di casa è difficile da valutare appieno. La guardia va tenuta alta anche perché alla guida delle emiliane c’è un tecnico di lungo corso, quel Maurizio Scanzani con robusti trascorsi sulle panche di Serie A, spesi prima a Parma e poi a La Spezia.