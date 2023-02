Nuova Virtus, arriva il quarto successo di fila

Il passo ora è quello da assoluta protagonista. La Fse Progetti Nuova Virtus Cesena domenica pomeriggio al PalaIppo ha trovato il quarto successo consecutivo nel girone playout del campionato di basket di serie B femminile. Questa volta a pagare dazio è stata Finale Emilia, battuta 63-47 da una squadra che ha deciso di non lasciare più niente a nessuno. A questo punto, in classifica si allargano i sorrisi così come i punti di vantaggio dal resto del gruppo: Cesena è al comando a quota 8, il doppio rispetto a Valtarese, seconda da sola. Le altre hanno racimolato una sola vittoria a testa, con l’eccezione di Parma Project, ancora ferma al palo e peraltro prossima avversaria delle cesenati, che saranno in trasferta in Emilia domenica alle 17.30. Il girone ha squadre, che devono affrontarsi con la formula andata e ritorno per 12 incontri e 24 punti, tutti da conquistare nel raggruppamento, visto che i risultati della prima fase non vengono conteggiati. Dopo aver fatto esperienza in un campionato nuovo e aver visto l’infermeria svuotarsi, la squadra di coach Lisoni ha cambiato passo, cominciando a togliersi tante soddisfazioni. Che però ancora non bastano.