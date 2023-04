Nuova Virtus, arriva la Valtarese Una vittoria vuol dire salvezza

Potrebbe essere la volta buona. Domani alle 18 la Nuova Virtus Cesena ospiterà al PalaIppo il Basket Valtarese nella terza giornata del girone di ritorno della poule playout, che mette in palio la permanenza in serie B femminile. Traguardo che le virtussine vedono ormai a un passo e che nelle prossime ore potrebbe ricevere il suggello della matematica. La formula prevede infatti che le ultime due squadre del raggruppamento retrocedano direttamente senza ulteriori spareggi e attualmente la classifica vede le virtussine, targate Fse Progetti, al comando a quota 12 punti, il doppio rispetto ai 6 che al momento portano allo scivolo verso la serie C. Mancano 5 gare da disputare, ma le cesenati nell’ultimo turno osserveranno la loro giornata di riposo. Visto il folto raggruppamento che a oggi vede ben 4 compagini ferme a 6 punti (e con Parma Basket Project che chiude la fila a 4), con una vittoria cesenate contro Valtarese e i vari scontri diretti, la pratica dovrebbe chiudersi qui.

E’ chiaro che la stragrande parte del cammino è in ogni caso già stata fatta, grazie a un radicale cambio di passo della squadra allenata da coach Fabio Lisoni che dopo una prima parte del torneo caratterizzata dagli infortuni che hanno appesantito il gruppo e dal rodaggio da matricola neopromossa, ha ingranato la marcia giusta nel momento più importante dell’anno, vincendo e convincendo sempre più. In tema di infortuni, questa zavorra continua però ad aleggiare nello spogliatoio giallonero, visto che in occasione dell’ultima gara, persa contro Magik Parma, Koral ha alzato bandiera bianca.

Riguardo al settore maschile, la Cesena Basket 2005 ospiterà alle 21 sempre al PalaIppo Parma Basket Project nel campionato maschile di D. I cesenati hanno già messo in ghiaccio la salvezza e potranno godersi gli ultimi impegni stagionali (il match di domani è il penultimo) senza patemi.

