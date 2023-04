Nuova Virtus battuta a Parma e in ansia per il ginocchio di Zeynep

Fine settimana da dimenticare per la Fse Progetti Nuova Virtus Cesena che a Parma contro la Magik Rosa avrebbe potuto mettere la firma su una salvezza ampiamente anticipata nel campionato di B di basket femminile al quale la squadra si è affacciata per la prima volta e che invece ha dovuto fare i conti sia con una sconfitta che col preoccupante infortunio al ginocchio di Zeynep Koral, uno dei punti fermi della squadra di coach Fabio Lisoni.

Il 52-41 (12-7; 24-25; 40-32) è lo specchio di una gara giocata a ritmi bassi e gomiti alti. La Nuova Virtus patisce il gioco fisico concesso, ma mette anche del proprio per confezionare una prestazione indigeribile: sarebbe infatti bastata una percentuale dall’arco anche solo decente per portare a casa la vittoria. E invece l’1 su 21 da tre (4.8%) è il dato che da solo descrive l’andamento di tutta la gara. Le ragazze di Lisoni inseguono per quasi tutto il tempo, a parte un vantaggio di sei lunghezze nel secondo quarto. Una sostanziosa Pantani è l’ultima ad arrendersi, sorretta nel primo tempo, dalle scosse elettriche di Greta Clementi che però non rianimano le compagne.

In classifica nulla è compromesso, ma per la matematica salvezza bisognerà attendere ancora. La pausa pasquale arriva al momento opportuno. Cesena: Koral 11, Clementi, Battistini 2, Sampieri 2, Gori 6, Currà 7, Girelli, Iozzino, Pantani 8, Semprini 5,Sabbatani e Bertozzi ne. All. Lisoni.

l.r.