Nuova Virtus, è ora di accelerare. Domani sfida al fanalino di coda

Penultima contro ultima. C’è poco altro da aggiungere per rendere l’idea.

Nel campionato di basket femminile di serie B, La Fse Nuova Virtus Cesena domani alle 17.30 sarà impegnata sul campo di Finale Emilia alla ricerca di una vittoria che manca da troppo tempo.

La squadra diretta da coach Luca Chiadini fin qui, alla vigilia della quarta giornata del gironcino di ritorno, ha infatti incamerato sei punti frutto di appena tre vittorie. Che sono comunque tre in più rispetto a quelle delle avversarie di turno, ancora ferme al palo.

La squadra cesenate, che certamente non sta passando un buon momento, deve peraltro fare i conti col rammarico di essere arrivata in tante occasioni al fotofinish anche con avversarie di primo piano, vedendosi poi costretta ad arrendersi nelle battute decisive degli incontri.

Pesa evidentemente l’inesperienza di un gruppo molto giovane, che ha di certo ampio margine di crescita da sfruttare e che in campo non lesina abnegazione su ogni possesso, ma che proprio quando il pallone comincia a scottare, spesso perde la bussola.

Il discorso salvezza, obiettivo stagionale del club, è in ogni caso ancora apertissimo, dal momento che con l’avvio della seconda fase, nel girone playout le squadre ripartiranno tutte da zero punti in classifica, ricominciando dunque una sorta di nuovo campionato dal quale dipenderà l’esito della stagione.

Un copione analogo era in effetti stato scritto anche lo scorso anno, il primo che la Nuova Virtus aveva disputato in serie B, affrontando la stagione col medesimo tipo di approccio rispetto al torneo in corso.

Anche allora la prima fase del campionato era stata caratterizzata da una lunga serie di sconfitte, che però finirono velocemente in archivio con l’avvio della seconda fase, quando la squadra aveva cambiato radicalmente pelle, inanellando una lunga e convincente striscia di successi.

L’auspicio è ovviamente quello che lo scenario possa ripetersi anche da qui ai prossimi mesi.