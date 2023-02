Nuova Virtus, ecco un super tris Sconfitta anche la Valtarese

Tre su tre. La Fse Progetti Nuova Virtus conferma di aver cambiato radicalmente pelle durante il girone playout per la permanenza nel campionato di basket femminile di serie B, restando a punteggio pieno anche al termine del terzo turno. Questa volta a pagare dazio davanti alle sempre più agguerrite giallonere di coach Fabio Lisoni è stata la Valterse, sconfitta di due punti (65-67) al termine di una gara ricca di emozioni. Dopo qualche attimo di studio le virtussine si rendono conto di avere più benzina delle avversarie e così - facendo salire i giri del motore - mandano in difficoltà le padrone di casa. Il 18-14 con cui si chiude il primo quarto è solo l’antipasto del break che arriva nella seconda frazione, quando la Valtarese è costretta a far rifiatare le sue veterane di maggior valore. Currà e socie allora volano anche a +16 prima di scontrarsi però contro l’aggressiva zona 3-2 imbastita da coach Allodi. Il blackout consente alle appenniniche di tornare a due sole lunghezze di distanza e di tentare il tutto per tutto nel successivo terzo quarto quando allungano fino a +6. La Fse Progetti è brava a non disunirsi, Lisoni riesce a infondere la pazienza necessaria nel cercare le migliori linee di passaggio e così l’ultimo quarto si apre coi fuochi d’artificio dall’arco di Clementi, Bozzi e Girelli. È la svolta decisiva alla gara: anche nel successivo punto a punto le ragazze di Ponte Abbadesse danno la netta sensazione di averne di più. E quando si entra nel rettilineo conclusivo del match Ilaria Gori firma prima una gran bella bomba dall’angolo e poi uno slalom nel cuore dell’area che valgono il nuovo referto rosa ed una gran bella vittoria.

Rammarico invece per la palla a spicchi maschile: la Cesena Basket 2005, anch’essa impegnata nel girone che mette in palio la salvezza – in questo caso siamo nel campionato di serie D – dopo tre successi consecutivi (e i 4 punti eredità della prima fase) si è arresa al fotofinish contro Casalecchio di Reno, che ha espugnato il PalaIppo 79-77. I cesenati restano comunque in vetta alla classifica a quota 10 punti.

Luca Ravaglia