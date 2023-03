Nuova Virtus, Fidenza è battuta affermazione che sa di salvezza

Una vittoria, l’ennesima nella seconda fase del torneo di basket femminile di serie B, che sa tanto di salvezza e che profuma di un obiettivo a lungo inseguito e quasi conquistato.

La Fse Progetti Nuova Virtus Cesena battendo al PalaIppo la Fulgor Fidenza 70-65 (17-25; 35-41; 48-53) al termine di un incontro spigoloso e trascorso in buona parte a inseguire, è infatti tornata al primo posto solitario del raggruppamento playout che mette in palio la permanenza in categoria. Mancano ancora due punti prima che la matematica decida di chiudere ufficialmente i conti della stagione cesenate, ma ormai la barca di coach Lisoni naviga serena col vento a favore e amplissimo margine sulla zona a rischio. La formula prevede infatti che a retrocedere siano le ultime due squadre del raggruppamento (senza ulteriori spareggi) e attualmente le sabbie mobili cominciano per chi si trova a 4 punti in classifica, a un abisso di distanza rispetto ai 12 delle cesenati che dopo aver strappato il referto rosa anche nella prima giornata di ritorno, hanno in calendario altri 5 incontri.

La certezza di poter brindare potrebbe arrivare già domenica prossima sul campo della Magic Rosa Parma, a oggi fanalino di coda, anche lei a quota 4. Riguardo alla gara conto Fidenza, miglior giocatrice della serata è stata Carolina Panani, che ha chiuso in doppia doppia con 14 punti e 14 rimbalzi (oltre a 7 falli subiti). Il tabellino cesenate: Koral 19, Clementi 9, Sabbatani, Zoffoli, Battistini 9, Sampieri 5, Gori 3, Currà 5, Girelli 3, Pantani 14, Semprini, Bozzi 3. All. Lisoni.

l.r.