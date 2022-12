Nuova Virtus, giorni decisivi

La partita più importante si gioca adesso, quando tutti i campionati sono fermi. Sono probabilmente ore decisive per il futuro della Nuova Virtus Cesena, società che raccoglie oltre 500 iscritti e che rischia di perdere la possibilità di utilizzare gli spazi del centro sportivo di Ponte Abbadesse di proprietà della parrocchia di San Giovanni Bono: per ripianare i 90.000 euro pagati proprio in relazione a quel terreno nell’ambito del fallimento dell’impresa edile Aldini che lì aveva investito per elevare la qualità della struttura gestita in comodato gratuito, la parrocchia avrebbe infatti trovato un possibile acquirente. Questa strada si è aperta dopo che in estate le trattative con la Virtus, che sembravano a un passo dall’accordo, sono saltate. Il sodalizio sportivo avrebbe però trovato il denaro necessario all’acquisto dell’area, che poi verrebbe donata al Comune, ma la partita con l’altra parte pare ancora aperta, almeno fino al 31 dicembre. Domani. Nel caso in cui quella pista si chiudesse, tornerebbe in auge l’offerta virtussina, col sindaco Enzo Lattuca pronto a fare da mediatore convocando un incontro tra le parti nei primi giorni dell’anno.