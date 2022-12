Nuova Virtus, i genitori chiedono un accordo

I genitori degli atleti tesserati con la Nuova Virtus preparano una raccolta firme chiedendo attenzione per i loro ragazzi, che stanno affrontando un percorso sportivo che non meritano di essere costretti a interrompere.

Con questo spirito, hanno organizzato una riunione aperta alla città in programma lunedì 2 gennaio nella sede del quartiere Cesuola in via Ivo Giovannini 20.

"Lo scopo - si legge nella nota diffusa - è quello di costituire un comitato di cittadini destinato a sensibilizzare la città riguardo alla questione che vede coinvolta l’area su cui insiste il Centro Sportivo Elio Maraldi di Ponte Abbadesse presso la Parrocchia di San Giovanni Bono, sino ad ora gestito dalla Polisportiva Nuova Virtus e messa in vendita. A oggi le parti non hanno trovato un accordo che possa garantire l’attuale continuità gestionale tutelando, in primis, il diritto dei ragazzi che vivono il centro sportivo di poterlo fare anche in futuro".

I genitori non entrano nel merito di ragioni o torti, ma asupicano che le parti trovino una giusta soluzione affinché lo stato attuale sia conservato e che allo stesso tempo venga evitato il rischio di speculazioni, indipendentemente da chi acquisterà la proprietà dell’area.

"Il comitato - si legge -, una volta costituito, si impegnerà per redigere una petizione sulla quale avviare una raccolta firme,col proposito di invitare le parti a conciliarsi. Qualora l’accordo non si dovesse perfezionare per mere questioni economiche, il comitato si riserverà di indire una raccolta fondi allo scopo di recuperare le risorse economiche necessarie. Lo scopo di questa iniziativa è esclusivamente quello di salvaguardare il diritto dei bambini e dei ragazzi che frequentano il centro sportivo di Ponte Abbadesse (e delle loro famiglie) di vivere questa realtà educativa e sociale anche in futuro, scongiurando speculazioni economiche a scapito di un luogo che negli anni è sorto e si è evoluto grazie all’opera gratuita e al contributo economico degli abitanti del quartiere Cesuola e che oggi costituisce una realtà viva e preziosa per l’intera comunità di Cesena".