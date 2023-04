Nuova Virtus, le ’grandi’ salve le ’piccole’ alle finali nazionali

La Nuova Virtus Cesena non lascia niente sul terreno. Anche a matematica salvezza nel campionato di basket femminile di serie B già acquisita, la squadra di coach Fabio Lisoni ha mantenuto testa, cuore e gambe sul parquet, conquistando l’ennesimo successo della poule playout, questa volta a discapito di Finale Emilia, che invece nella lotta salvezza è completamente invischiata e che dei due punti in palio avrebbe avuto certamente bisogno. Ma (giustamente) in campo non si fanno sconti e dunque ecco arrivare il 52-77 (12-23; 34-44; 38-61) con il quale le cesenati hanno espugnato il palazzetto avversario. Il vantaggio si è dilatato già nel primo tempo fino a +20, poi qualche regalo cesenate aveva consentito alle padrone di casa di dimezzarlo all’intervallo. Nella seconda metà del match il copione non è cambiato e la Virtus ha riallungato gestendo senza patemi fino all’ultima sirena.

Il tabellino cesenate: Clementi 11, Sabbatani 2, Zoffoli, Battistini 13, Sampieri 2, Gori 4, Currà 13, Girelli 12, Abati 3, Iozzino 8, Semprini, Bozzi 9. All. Lisoni.

Intanto in casa Nuova Virtus arrivano ottime notizie anche sul fronte del settore giovanile. La squadra Under 15 assemblata anche grazie alla collaborazione col sodalizio di Cervia-Cesenatico è riuscita a conquistare l’accesso alle finali nazionali di categoria, che si disputeranno a Roseto degli Abruzzi dall’1 al 7 maggio. Il club cesenate approda tra le 16 migliori squadre d’Italia, ottimizzando la collaborazione nata in estate tra la società rivierasca, che ha permesso alle ragazze Under 15 di collezionare un pieno di successi, a partire dal 3° posto regionale valso il diritto a partecipare alla fase interzonale che metteva in palio l’accesso alle finali.

Proprio in relazione all’interzona, dopo la sconfitta nella prima giornata contro la forte Costa Masnaga (prima classificata e anche lei alle finali nazionali ), è arrivato il pronto riscatto contro Pegli al termine di una partita caratterizzata da tanti errori. Per assegnare l’ultimo pass disponibile, è andato in scena il match tra le romagnole e l’Elite Basket Roma. La tensione si è inevitabilmente fatta sentire in una gara che metteva in palio il coronamento di un sogno, ma le talentuose atlete della Nuova Virtus hanno risposto con un’ottima prova difensiva che si è rivelata cruciale. Così sono arrivati il successo e la qualificazione.

Luca Ravaglia