Nuova Virtus, nordic-walking fra le bellezze della città eterna

Capitanati dallo staff tecnico Fidal-Sinw con la maestra Mara Fullin e dagli istruttori Simonetta Manuzzi e Fabrizio Lelli, gli sportivi della Nuova Virtus Cesena hanno preso parte a un appuntamento di nordic walking svoltosi a Roma. Lungo le strade della capitale, per tre giorni e con 2200 presenze, gli appassionati di camminata nordica hanno percorso itinerari storici sia lungo i tragitti più rinomati, sia esplorando direttrici inedite. Sempre domenica Roma ha ospitato l’ultima tappa del lungo percorso ‘Cammino l’Italia’. L’itinerario si è snodato, nell’arco di un anno, in tutta la penisola per 1.300 chilometri suddivisi in 86 tappe con un dislivello complessivo di 22 mila metri ed è transitato pure per il territorio cesenate, ovviamente sotto l’egida della Nuova Virtus.

La società sportiva nel luglio scorso aveva organizzato tre tappe grazie all’impegno dell’istruttore Fabrizio Lelli che, per questo motivo, è stato premiato al termine del festival di Roma. "Quasi non riusciamo a descrivere le emozioni vissute in questi giorni – è il commento di Mara Fullin -. Trovarsi insieme a centinaia di atleti di tutte le parti d’Italia e non solo per camminare lungo le vie della capitale lungo scenari unici è stata un’esperienza arricchente dal punto di vista sportivo e umano. Abbiamo condiviso con tanti amici la nostra passione per il nordic walking, la camminata con i bastoncini, uno sport fortemente promosso con una presenza colorata e festosa".

Luca Ravaglia