Nuova Virtus, obiettivo terza vittoria di fila

Dopo il convincente esordio esterno a Fidenza e la vittoria in casa contro Parma, oggi alle 17.30 la Fse Progetti Nuova Virtus torna in campo per calare il tris di successi consecutivi nella seconda fase del torneo, quella abbinata al girone playout dal quale usciranno le squadre costrette a lasciare il campionato di B di basket femminile.

La squadra di coach Fabio Lisoni sarà impegnata a Borgo Val di Taro, nel parmense, nella tana della Valtarese: con sole tre vittorie nella prima fase (una più della Nuova Virtus), le padrone di casa stanno disputando una stagione in costante crescendo. Se la giocano sempre con tutti e - pur avendo rotazioni non profonde - vantano in Bozzi, Hviciani e Palacios tre colonne. Palacios, capocannoniere del girone A, nella prima fase ha viaggiato a 20.7 punti di media. Nella vittoria 58-55 contro San Lazzaro ha chiuso a 30. Le cesenati dovranno rispondere con la convinzione di un gruppo che sta trovando le conferme sulla qualità di un roster, partito col motore ingolfato per l’inesperienza, e che ora sta invece dimostrando di avere tutto ciò che serve per restare dov’è.

l.r.