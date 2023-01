Nuova Virtus, oggi conta solo vincere

Oggi alle 18 al PalaIppo comincerà il 2023 della Nuova Virtus Cesena che nel campionato di serie B femminile se la vedrà contro San Lazzaro. Le poste in palio sono differenti, perché le ospiti hanno ancora legittime ambizioni di playoff, mentre per le romagnole al momento la classifica non lascia adito a illusioni, perché comunque vadano gli ultimi due incontri della prima fase, la seconda fase che inizierà subito dopo sarà dedicata al tabellone playout, dove i punti fin qui racimolati verranno cancellati. Tornando con la memoria all’andata, i ricordi sono tutt’altro che piacevoli: le cesenati furono costrette ad arrendersi 40-39 dopo aver condotto per 39 minuti e mezzo dilapidando un +14 per poi piangere al fotofinish. Sete di rivincita a parte, il mantra deve essere quello profuso da coach Fabio Lisoni: la squadra ha il talento e i mezzi per tenersi ben stretta la permanenza in serie B; quello che serve è che le giocatrici si scolpiscano questa consapevolezza nel dna, maturando quella forza mentale imprescindibile per vincere le gare che finiscono in volata o che nel quarto periodo salgono di temperatura.

l.r.