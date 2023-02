Nuova Virtus, ottima la prima e bella affermazione a Fidenza

Ottimo debutto nel girone playout di serie B per la Fse Progetti Nuova Virtus Cesena, che fa saltare il banco a Fidenza esultando e vincendo con il punteggio di 58-63 (12-14; 30-28; 46-45) al termine di una gara all’insegna dell’equilibrio. E’ stata decisiva l’ala-pivot Girelli, ma tutta la squadra ha dato segni di compattezza.

Si parte con un mix di palle perse, letture sbagliate, passaggi sbilenchi da entrambe le squadre, ma con Cesena che riesce a spingere più a fondo l’acceleratore: aggrappandosi a capitan Currà, le romagnole restano in vantaggio per quasi tutto il primo tempo, anche se con un colpo di reni Fidenza va all’intervallo lungo avanti di un soffio, sul 30-28. Si riprende da dove ci si era lasciati: la zona 3-2 di Fidenza, proposta per quasi tutto il match, non aiuta ad alzare i ritmi e così si procede faticosamente, punto a punto, fino a quando, a cavallo fra terzo e quarto periodo, Claudia Girelli prende la parola: nei successivi 8 minuti l’ala-pivot confeziona 14 punti consecutivi (con tre bombe) inframezzati solamente dalla tripla di una molto positiva Bozzi. Per Fidenza è troppo. Le emiliane, fin lì tenacissime, si sgretolano mentre Zeynep Koral (20 punti), Francesca Battistini e una febbricitante ma gagliarda Ilaria Gori inchiodano i liberi del 58-63 conclusivo.

Oltre a una fondamentale vittoria, coach Lisoni e l’entourage cesenate si godono il ritorno in campo dell’ala Lorene Iozzino (di nuovo disponibile dopo l’operazione al crociato e dalla quale ci si aspettano grandi cose) e del play Sara Semprini, già fondamentale nei suoi 15 minuti in campo: ancora le mancano gli spunti sul breve ma i serbatoi della determinazione sono colmi. Con Sabbatani e Gori a mezzo servizio per noie fisiche, la sua presenza è stata ossigeno puro e una grande iniezione di fiducia per la squadra.

Il tabellino cesenate: Iozzino, Semprini, Koral 20, Clementi, Sabbatani, Zoffoli, Battistini 2, Gori 5, Currà 14, Girelli 14, Sampieri, Bozzi 8. All. Lisoni.

l.r.