Nuova Virtus, sconfitta meritata San Lazzaro è più forte e intensa

Servirà di più alla Nuova Virtus Cesena Fse Progetti per mettere al sicuro la permanenza nel campionato di serie B di basket femminile quando, dopo la prossima partita che chiuderà la prima fase, inizierà il raggruppamento decisivo per le sorti della stagione. Servirà di più perché dopo i miglioramenti mostrati nell’ultima parte del 2022, l’anno nuovo si è aperto con la bruciante sconfitta (62-70) al Palaippo da San Lazzaro. Le emiliane hanno sfruttato al meglio un’intensità a cui le ragazze di Ponte Abbadesse non hanno saputo replicare. Pur non mollando mai, la squadra di coach Lisoni è parsa non avere le energie per contrastare un avversario che ha saputo alternare diverse difese, imbrigliando le transizioni cesenati e blindando l’area.

La vittoria di San Lazzaro è strameritata. Cesena (buona prova di Clementi) ha il merito di non arrendersi mai, ma dopo il forfait pre-match di Bollini (ancora ginocchio), deve incassare anche l’infortunio a Battistini (caviglia) costretta ad abbandonare a metà corsa. Ora l’impegno in trasferta contro Samoggia di sabato 14 chiuderà una prima fase avara di soddisfazioni. L’imperativo è sfruttare al meglio le tre settimane che restano all’avvio della poule salvezza per riordinare le idee.

Il tabellino delle cesenati: Koral 10,Clementi 13, Sabbatani, Zoffoli 2, Battistini 6, Gori 7, Currà 17, Nanni, Girelli 4, Sampieri, Bozzi 3, Bertozzi ne. All. Lisoni.