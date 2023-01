Nuova Virtus, superata alla fine E la capolista Samoggia ha tremato

La Nuova Virtus Cesena, impegnata ad affilare gli artigli in vista della seconda fase del torneo di serie B che la vedrà impegnata nel raggruppamento che metterà in palio la salvezza, sabato sera ha messo proprio paura addirittura alla prima della classe. Non hanno vinto, ma ci sono andate vicine e sono uscite dal campo a testa altissima. Le giallonere hanno venduto cara la pelle contro Samoggia, che guida la classifica imbattuta, arrendendosi di misura (61-55) e solo nelle battute finali, dopo essere andate all’intervallo lungo avanti di due (28-30) ed essere entrate nell’ultimo quarto in parità sul 44-44. Il segnale è incoraggiante e lascia ben sperare in vista dei prossimi decisivi impegni, che le cesenati dovranno affrontare con la consapevolezza di poter battere chiunque. Riguardo al tabellino, le migliori realizzatrici sono state Koral e Currà con 16 punti, seguite da Gori con 11.

Intanto, volendo allargare il fronte all’intera polisportiva Nuova Virtus, ieri un gruppo di genitori degli atleti tesserati, ha ufficializzato di essersi costituito in comitato e di aver avviato una petizione volta a perorare un accordo tra la società e la parrocchia di San Giovanni Bono (che si incontreranno domani pomeriggio con la mediazione del sindaco Lattuca) nell’ambito della vertenza che riguarda il terreno sul quale si trova il centro sportivo gestito dalla Virtus e che è di proprietà della parrocchia.