Nuova Virtus, tris mancato. Inattesa sconfitta a Faenza

La Fse Nuova Virtus è tornata dalla trasferta di Faenza con l’amarezza frutto del fatto di essersi lasciata sfuggire un’ottima occasione per centrare la terza vittoria nel campionato di basket di serie B femminile.

Nonostante le premesse incoraggianti infatti la gara è terminata col punteggio di 69-54.

Le cesenati, reduci da due prove convincenti contro Rimini e Magika Castel San Pietro, si sono trovate contro una squadra reduce dal fresco avvicendamento alla guida tecnica (affidata a coach Sferruzza al posto di Cristina Bassi, rimasta in panchina in veste di assistente): proprio il cambio di allenatore ha dato nuova vitalità alle manfrede che, a parte un primo periodo di assestamento, hanno avuto il match in controllo.

Nel primo periodo partenza a razzo di Clementi e Battistini che da sole segnano gli stessi punti di tutta Faenza; grazie a Bianconi il periodo si concluderà con la Fse Cesena davanti, ma la stessa Bianconi con due falli commessi nei primi dieci minuti dimostra che la partita non sarà semplice (13-15 al 10’).

Nel secondo periodo dopo solo un minuto di gioco Bianconi commette il terzo fallo ed è costretta a scendere in panchina, innescando una serie di rotazioni che spingeranno Andrenacci a giocare fuori ruolo in difesa, consmando energie preziose che ne favcoriranno poi la limitazione anche dall’altra parte del campo. Nel terzo periodo le virtussine provano a riagganciare le padrone di casa, ma Faenza riesce a superare la difesa a zona cesenate con troppa facilità, mentre la Fse privata del suo ’faro’ Andrenacci fatica tanto a trovare la via del canestro.

L’ultimo quarto ricalca le orme dei due precedenti con la squadra di casa che gestisce al meglio ogni possesso.

Della gara c’è da salvare l’atteggiamento positivo della compagine cesenate che ha mantenuto alta la determinazone fino alla sirena finale.