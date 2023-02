Nuova Virtus, vittoria allo scadere Cesena 2005, prosegue la marcia

La Fse Progetti Nuova Virtus Cesena torna a esultare nel girone playout del campionato di basket di serie B femminile e lo fa grazie al canestro col quale a due secondi dalla fine Zeynep Koral (protagonista di tutto il match con la bellezza di 37 punti messi a referto, quasi metà di quelli segnati da tutta la squadra) affonda la Magik Rosa Parma. Le giallonere vincono così 78-76 dopo un tempo supplementare e si prendono la guida della classifica in solitaria.

E’ ancora prestissimo per fare pronostici, ma se il buongiorno si vede dal mattino, i 4 punti conquistati in due incontri, promettono decisamente molto bene. Anche perché l’ultimo successo, strappato sul filo di lana dopo 45 minuti di mare in tempesta, è un inconfutabile indice di quanto sia il carattere e sia la personalità della squadra siano cresciuti negli ultimi tempi: gli ingredienti più importanti da mettere nel calderone di ogni post season.

Cesena comanda da subito e per quasi l’intera durata; Parma però nel terzo quarto grazie alla zona 3-2 recupera un -9 restando poi sempre incollata sul punto a punto. Solidità, sicurezza e rimbalzi arrivano da Carolina Pantani, neotesserata in casa Virtus, mentre Claudia Girelli aggiunge 9 punti frutto di un 75% da 3. I tempi regolamentari non bastano e nel rush finale la Nuova Virtus piazza il colpo di reni decisivo. Prima della gara è stata organizzata una raccolta fondi in favore delle popolazioni colpite dal sisma in Turchia, rappresentata in campo proprio da Koral.

In campo maschile, gioie e successi anche per la Cesena 2005, che in serie D continua a cavalcare l’onda dell’entusiasmo allungando sulle avversarie nel girone che mette in palio i punti per la salvezza: i cesenati piegano infatti l’Antal Pallavicini Bologna con ampio margine 84-66 (17 - 20, 41 - 32, 64 - 53) scavando un primo solco di 4 punti sul gruppo delle seconde. Decisamente un bell’inizio per i ragazzi di coach Solfrizzi.