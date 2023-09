Nuove luci al ’Savio’. Appaltati i lavori

Sono stati aggiudicati i lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione della pista del trotto dell’Ippodromo del Savio, un intervento che renderà ancora più competitiva la struttura ippica cesenate. L’appalto, dell’ammontare complessivo di 1.386.215,70 euro, a fronte di un quadro economico complessivo di 2.150.000 euro comprendente Iva e spese tecniche, è stato assegnato alla ditta C. M. Impianti Srl di Melfi (Potenza).

"L’impiantistica sportiva cittadina – commenta l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri – rappresenta un fiore all’occhiello per Cesena ed è per noi una priorità assoluta. Nel caso specifico, l’Ippodromo del Savio è un’istituzione cesenate e un punto di riferimento per il territorio romagnolo, e non solo. Questo importante intervento rappresenta una ripartenza dell’impianto dopo i gravi danni subiti dall’alluvione dello scorso maggio che, tra l’altro, ha causato anche un ritardo della procedura amministrativa riguardante l’aggiudicazione dei lavori". Con il rinnovo della gestione e dell’utilizzo del complesso sportivo di via Gramsci fino al 31 dicembre 2032, HippoGroup Cesenate si è impegnata a compartecipare al progetto di rivalorizzazione dell’impianto soprattutto in relazione alla sostituzione e realizzazione del nuovo impianto di illuminazione, risalente agli anni ’70, fino a una spesa massima di 600 mila euro.

"L’intervento – commenta il presidente di HippoGroup Cesenate SpA Massimo Umberto Antoniacci – si è reso necessario per mantenere l’Ippodromo in linea con gli standard più elevati, anche a livello europeo e internazionale. Lo sforzo per mantenere l’impianto di Cesena all’apice qualitativo, è stato alla base dell’impegno massimo profuso nei giorni immediatamente successivi all’alluvione. Siamo stati ripagati dall’affetto dimostrato quest’estate dal pubblico, dalla cittadinanza e dall’ottima riuscita della serata conclusiva del Campionato Europeo, prova di spicco di rilevanza internazionale".