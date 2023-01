Oggi alle 14.30

Oggi dopo una lunga sosta riprende il campionato di Primavera 1 Tim con il Cesena che chiuderà il programma della 13ª giornata. Infatti i ragazzi di mister Ceccarelli alle 14.30, faranno visita alla Sampdoria in un match che mette in palio punti salvezza: i liguri occupano infatti la terzultima posizione con nove punti - frutto di una vittoria e sei pareggi - cinque in più dei bianconeri che dividono l’ultima piazza insieme all’Udinese. Il match sarà trasmesso in diretta sul canale SiLive24, in streaming su sportitalia.com e sull’app Sportitalia.

Domani invece riprende anche un altro campionato giovanile, quello dell’ Under 18 con i bianconeri che saranno anche loro impegnati in una trasferta in terra di Liguria: sempre a Genova ma non contro i blucerchiati bensì contro i rossoblu del Genoa.