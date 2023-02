Oggi alle 14.30 ripresa degli allenamenti. Primavera 1, nel pomeriggio sfida al Napoli

Scatterà oggi pomeriggio il lungo conto alla rovescia che avvicinerà i bianconeri al big match con la Reggiana, il posticipo della 28ª giornata, in calendario lunedì (ore 20.30) all’Orogel Stadium Dino Manuzzi. Bianchi e compagni si ritroveranno al centro Rognoni per la ripresa degli allenamenti: la seduta è in programma alle 14.30 e sarà aperta al pubblico come anche quella di mercoledì (ore 10.30). La preparazione proseguirà al ritmo di un allenamento al giorno, sempre al mattino fino a sabato mentre la rifinitura si svolgerà domenica pomeriggio allo stadio.

Come nell’ultimo turno, sarà ancora il Cesena ad aprire il programma della 2ª giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Dopo la doppia trasferta a Bologna e Roma, oggi i ragazzi di mister Ceccarelli tornano in casa ricevendo a Martorano (ore 15) la visita del Napoli. La squadra partenopea è terz’ultima in classifica con 17 punti frutto di quattro vittorie e cinque pareggi, ma nelle ultime cinque giornate ha raccolto un solo punto, in casa contro l’Empoli.

Biglietti in vendita al costo unico di 5 euro (ingresso gratuito per gli Under 14) a partire dalle 14 al centro sportivo di Martorano. Il match sarà trasmesso in diretta sul canale 60 di Sportitalia, in streaming su sportitalia.com e sull’app Sportitalia.

Va in archivio con una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte l’ultimo weekend a livello giovanile. Che non era iniziato bene, con la Primavera sconfitta per 2-1 dalla Roma, ed è proseguito con il ko dell’Under 18 in casa contro il Lecce secondo in classifica: Coveri ha portato in vantaggio la squadra di mister Campedelli e sempre lui ha siglato la rete in chiusura del primo tempo quando però i salentini si erano portati avanti per 3-1. Nella ripresa gli ospiti hanno dilagato fino al 5-2 condannando i bianconeri al secondo stop di fila.

Secondo pareggio di fila (1-1) per l’Under17 che contro l’Imolese ha sbagliato un rigore con Maltoni, è andata sotto e pareggia con Marfella. La squadra di Masolini non approfitta così del pareggio interno dell’Ancona e resta seconda a una lunghezza dai dorici. Le altre due sfide con l’Imolese sono terminate con una vittoria, quella dell’Under 16 che si è imposta 2-1 con le reti di Sanaj e Lantignotti e allunga ancora sulla Reggiana ora a -11, e con un pareggio a reti bianche per l’Under 15 che ha lasciato così per strada i primi due punti in campionato. L’Under 14 si è arresa 2-0 sul campo del Parma e l’Under 13 è tornata sconfitta 3-2 dalla trasferta sul campo della Spal.