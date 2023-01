Oggi esami per Coccolo e Zecca E porte ancora aperte a Villa Silvia

Con la ripresa degli allenamenti, avvenuta ieri pomeriggio al centro Rognoni, è iniziato il conto alla rovescia verso la gara con la Fermana, di domenica (17.30) all’Orogel Stadium. Dopo una riattivazione muscolare insieme al preparatore atletico Andrea Nocera, i bianconeri hanno proseguito il riscaldamento attraverso una serie di sviluppi di gioco. Successivamente il gruppo è stato diviso in due: chi ha giocato l’intera gara con la Torres è stato impegnato in una sessione atletica a secco, gli altri hanno continuato il lavoro col pallone. E’ stata una partitella a chiudere la seduta alla quale non hanno preso parte Coccolo (ginocchio) e Zecca (coscia sinistra) che oggi si sottoporranno ad esami. Anche questa mattina seduta aperta al pubblico sempre a Villa Silvia.

Dopo la pesante sconfitta della Primavera 1 in casa contro l’Udinese in un duello fra le ultime della classifica (la squadra tornerà in campo domenica mattina sul campo dell’Empoli), fra le formazioni del settore giovanile del Cavalluccio solo l’Under 18 è scesa in campo. I ragazzi di mister Campedelli hanno pareggiato in casa contro la Lazio 1-1. Passati in vantaggio al 56’ con Coveri, sono stati raggiunti al 79’ da Sardo. In classifica il Cesena è terzultimo con 15 punti davanti a Napoli e Sampdoria. Domenica trasferta sul campo del Sassuolo. Nel prossimo fine settimana torneranno in campo anche le squadre Under 16, Under 14 e Under 13.

L’Orogel Stadium si avvia ad abbattere il muro delle 100mila presenze stagionali. Sono saliti a 93.111 quelle totali nelle 11 gare casalinghe. E una importante cornice di pubblico è attesa anche con la Fermana. Da oggi sarà possibile acquistare i biglietti ai punti vendita del circuito Vivaticket al Coordinamento Club Cesena (aperto oggi e domani 9-12.30 e 15-19, venerdì e sabato dalle 9-12.30, domenica 10-15).