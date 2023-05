Oggi il Memorial Antonelli

Oggi si disputa la 3ª edizione del ’Memorial Michael Antonelli’, gara di ciclismo juniores con partenza a Cesenatico e arrivo a Sant’Angelo di Gatteo. È una corsa molto sentita, organizzata dal Team UnipolGlass in collaborazione con la Sidermec F.lli Vitali, il gruppo ciclistico Fausto Coppi di Cesenatico e la Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica, per ricordare Michael Antonelli, corridore originario di San Marino in forza all’Alice Bike MyGlass di Cesenatico nelle stagioni 2016 e 2017, prematuramente scomparso il 3 dicembre 2020 a soli 21 anni.

La gara quest’anno assegna anche la prima edizione del Memorial Lorenzo Bigucci. La partenza sarà alle 14.30 dalla sede della Fausto Coppi in via Del Lavoro a Villamarina, dove le squadre si raduneranno alle 12.30. Dopo un tratto in linea, i concorrenti percorreranno sei tornate pianeggianti, tra i fiumi Rigossa e Rubicone per 59 chilometri. Successivamente si percorrerà nuovamente un tratto in linea passando per San Mauro Pascoli e Savignano, in direzione Sogliano, iniziando il secondo circuito, quello della Cornacchiara, da ripetere tre volte, caratterizzato da tre Gran premi della montagna al chilometro 79,4, al chilometro 91,7 e al chilometro 104, posti al bivio per Borghi, a 251 metri di altezza.

L’ultimo giro prevederà il ritorno verso il mare, con traguardo posto in via Allende a Sant’Angelo di Gatteo. In totale saranno 115,6 i chilometri da percorrere, con un dislivello di 764 metri e l’arrivo previsto attorno alle 17.30. Il Memorial Michael Antonelli è organizzato con il contributo di Romagna Banca, Cesenatico Camping Village, Cooperativa stabilimenti balneari, Sicograf, Panathlon Club Cesena e Romagna Iniziative.

I coniugi Maria Sberlati e Vittorio Savini, rispettivamente presidente e team manager della UnipolGlass, vivono questa giornata con il cuore gonfio di emozioni: "Con noi il primo anno si vedeva che aveva delle doti ed in quello successivo poi è esploso, raccogliendo 5 vittorie in Italia e giungendo 14esimo assoluto ai Campionati Europei. L’anno seguente si è trasferito in Toscana nella squadra Mastromarco Sensi Nibali e purtroppo il giorno di Ferragosto del 2018, sulla Firenze-Viareggio, in una curva a gomito in discesa a tutta velocità, è caduto in un burrone riportando gravissime conseguenze, per poi spegnersi a fine 2020. Noi non lo dimentichiamo, era un vero atleta e avrebbe fatto il ciclista professionista, ma soprattutto era un ragazzo d’oro e con delle doti umane molto alte ed è per questo che rimarrà sempre nei nostri cuori".

Giacomo Mascellani