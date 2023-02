Oggi in campo l’U13 domani Primavera 1 di scena a Lecce

Saranno solo tre le formazioni giovanili del Cavalluccio che saranno impegnate nel weekend in gare di campionato. Impegni in trasferta per la Primavera 1, che domani alle 11 farà visita al Lecce capolista, e per l’Under 14 che sempre domani alla stessa ora sarà impegnata al campo sportivo di Montecchio di San Marino contro la squadra locale, mentre giocherà in casa la rappresentativa Under 13 che oggi alle 16 a Martorano sarà impegnata nel derby contro il Bologna B.

Intanto nella 16ª giornata dell’Under 14, giovedì il Cesena è stato sconfitto in casa 2-3 dalla Spal. Succede tutto nella ripresa con gli ospiti avanti 3-0 tra il 42’ e il 60’ e i ragazzi di mister Teodorani che accorciano le distanze due volte con Morigi e Benassi in tre minuti (64’ e 67’) senza però completare la rimonta. I bianconeri sciupano così l’occasione per scavalcare i ferraresi in classifica e avvicinare il quarto posto del Modena.