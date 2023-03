Oggi la ripresa, da domani con i gemelli Shpendi. Giovanili, tre vittorie contro il Rimini

Dopo la vittoria sull’Olbia i bianconeri nella giornata di ieri sono rimasti a riposo e da oggi inizieranno a preparare la gara con la Lucchese. Sarà una settimana “corta” quella che avvicinerà al match con i toscani dal momento che si tornerà in campo sabato (ore 17.30) per un altro appuntamento casalingo all’Orogel Stadium. Dopo la ripresa (la seduta sarà aperta al pubblico) il programma prevede altri tre allenamenti fino a venerdì, tutti in calendario al mattino.

Si è chiusa con una sconfitta la sei giorni con l’Under 21 dell’Albania per i due gemelli cesenati Cristian e Stiven Shpendi. Ieri pomeriggio i due attaccanti hanno entrambi preso parte al match amichevole che ha visto la loro Nazionale sconfitta in Turchia per 2-0 dai pari età dalla Polonia. Stiven - che era andato a segno nel successo per 2-1 di giovedì all’Azerbaijan - è partito titolare ed è rimasto in campo fino al 70’ mentre Cristian è entrato a venti minuti dalla fine. Nella giornata di oggi i due fratelli faranno rientro in Italia e da e dalla seduta in programma domani mattina torneranno a disposizione del tecnico Domenico Toscano in vista della gara con la Lucchese.

Per quello che riguarda i campionati giovanili, la triplice sfida contro il Rimini si chiude con altrettanti successi per le rappresentative giovanili bianconere in un weekend completato dalla sconfitta dell’Under 13, battuta 3-1 dal Parma. Con il campionato di Primavera 1 fermo (il Cesena sabato scenderà nel Lazio per affrontare il fortissimo Frosinone secondo in classifica con 45 punti a 4 punti dalla capolista Lecce) e con anche il torneo Under 18 in pausa (i bianconeri domenica andranno a Firenze contro la Fiorentina, sono scese in campo quattro squadre del Cavalluccio. L’Under 17 manda in rete cinque marcatori diversi nella vittoria per 5-2 sui biancorossi: Maltoni, Brigidi e Ronchetti nel primo tempo, Gningue e Giometti nella ripresa, per la formazione di mister Masolini che in classifica resta prima e allunga a +4 sull’Ancona quando mancano ancora due giornate alla chiusura del campionato.

La stessa sfida a livello Under 15 termina con un 4-0 per i ragazzi di mister Magi: Tonti apre il poker e sempre lui raddoppia a inizio secondo tempo, prima che Moretti e Ricci arrotondino il punteggio nel finale. Più sofferta invece la vittoria per l’Under 14 che va sotto, recupera con Lombardo e Conte autore anche del definitivo 3-2. Con questa vittoria la squadra di Teodorani scavalca il Modena e sale al quinto posto in graduatoria.