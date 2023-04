Oggi parte la prevendita per la gara di domenica Biglietti in vendita anche al Coordinamento

E’ stata una seduta dedicata ad un lavoro sul campo, quella di ieri mattina a Villa Silvia in avvicinamento al match con l’Alessandria. Dopo alcune esercitazioni sullo sviluppo della fase offensiva finalizzata a cross e conclusioni in porta, il tecnico Toscano ha dato spazio a una serie di possessi palla per chiudere l’allenamento con una partitella. I bianconeri si alleneranno ancora questa mattina al centro Rognoni.

Oggi parte la prevendita per la gara di Alessandria. I tifosi del Cesena potranno acquistare i biglietti nel settore a loro riservato on line sul sito www.vivaticket.it e nei punti vendita del circuito Vivaticket tra cui il Coordinamento Club Cesena. I biglietti saranno disponibili al costo di 10 euro fino alle 19 di sabato. Il giorno della gara i botteghini del settore ospiti saranno chiusi.