Oggi prima seduta verso l’Olbia Domenica senza i due Shpendi

Dopo la vittoria ad Ancona il tecnico Domenico Toscano ha concesso una giornata di riposo ai bianconeri che si ritroveranno questa mattina a Villa Silvia per il primo allenamento in vista della gara con l’Olbia, seduta che sarà aperta al pubblico. La preparazione verso il match di domenica (ore 14.30) proseguirà al ritmo di una seduta al giorno, sempre al mattino, fino a sabato. Contro i sardi tornerà a disposizione Ferrante che ha scontato i due turni di squalifica mentre saranno assenti Cristian e Stiven Shpendi che hanno risposto alla convocazione nella Nazionale albanese Under 21, impegnata in due test contro Azerbaijan e Polonia, mentre Albertini e Silvestri contro l’Ancona hanno raggiunto Celiento in diffida dopo i cartellini gialli, rispettivamente il quarto e il nono in stagione.

Luigi Silvestri è stato uno dei migliori in un reparto difensivo che ha sofferto solo a inizio ripresa. "Giochiamo molto sulle marcature preventive - ha spiegato - ma, essendo ammonito, temevo di beccare un secondo giallo e questo ha creato qualche indecisione tra me e Prestia. Per fortuna questa volta la buona sorte è girata dalla parte nostra". Poi il difensore fa un passo indietro a nove giorni fa: "Dopo la gara contro il Gubbio non dico che l’aria fosse pesante ma, quando una squadra esperta come la nostra prende un gol così a tempo scaduto, vuol dire che qualcosa non va. Ci siamo leccati le ferite e da due gare stiamo rivedendo il Cesena che gioca ma allo stesso tempo è cinico e cattivo. Ora cerchiamo di fare più punti possibili. Siamo vivi e lo dimostreremo in ogni partita".

Intanto tre calciatori dell’Under 17 allenata da Filippo Masolini sono stati convocati nella Rappresentativa di categoria della Lega Pro. I difensori Filippo Tamburini e Thomas Zamagni e il centrocampista Massimo Brigidi selezionati dal ct Daniele Arrigoni per il test amichevole contro i pari età della Roma del 29 marzo.