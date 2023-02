Oggi rifinitura all’Orogel Stadium De Rose unico giocatore in diffida

A Villa Silvia ieri mattina è entrata nel vivo la preparazione in vista della gara col Siena in programma sabato (ore 17.30) all’Orogel Stadium Dino Manuzzi. Dopo un riscaldamento con il pallone e alcune esercitazioni sullo sviluppo dell’azione sia offensiva, sia difensiva, i bianconeri sono stati divisi in due squadre che hanno simulato varie situazioni di gioco, poi riproposte all’interno della classica partitella finale. Questa mattina allo stadio è in programma la rifinitura al termine della quale verrà resa nota la lista dei convocati. A seguire (12.30) il tecnico Domenico Toscano incontrerà gli organi d’informazione nella consueta conferenza stampa della vigilia (in diretta sulla pagina Facebook @cesenafc).

Fortunatamente non ci saranno squalificati nel Cesena che sabato ospiterà il Siena. Le ammonizioni rimediate da Simone Corazza, Alessandro Albertini e Marco Calderoni nella vittoriosa gara sul campo della Recanatese non hanno infatti portato nessuna conseguenza sul piano disciplinare, pertanto l’unico a restare in diffida è De Rose che nel caso dovesse essere ammonito sabato salterebbe la gara di domenica 12 a Imola contro l’Imolese.

La formazione della Primavera 1 del Cesena chiuderà il programma della 17ª e ultima giornata d’andata del campionato di Primavera 1. Domenica alle ore 15 i ragazzi di mister Ceccarelli sono attesi dal derby in casa del Bologna che occupa la nona posizione in graduatoria con 24 punti frutto di sette vittorie e tre pareggi. Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio per 1-1: gli emiliani sul campo del Torino, i bianconeri in casa contro l’Inter. Il match fra rossoblù e bianconeri sarà trasmesso in diretta sul canale “Solo Calcio” di Sportitalia, in streaming su sportitalia.com e sull’app Sportitalia.