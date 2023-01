Oggi rifinitura e partenza per la Toscana

Ieri mattina al centro Rognoni i bianconeri hanno fatto le prove tattiche generali in vista della gara col Pontedera in programma domani. Dopo una fase di attivazione, svolta con e senza il pallone, i ragazzi di mister Toscano (nella foto) sono stati disposti in due schieramenti e hanno simulato una serie di situazioni di gioco sia in fase di attacco che di difesa.

La seduta si è conclusa con una partitella e una sessione di calci piazzati. Questa mattina, sempre a Villa Silvia, è in programma la rifinitura al termine della quale verrà diffusa la lista dei convocati.

Nel pomeriggio il gruppo partirà poi per il ritiro in terra toscana.