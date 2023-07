Oggi rodaggio di spessore a Forlì

In anticipo rispetto a un anno fa, arriva il ’Memorial Sirotti’,la prima vera occasione per il Cesena di mostrarsi ai suoi tifosi, almeno a quelli che non sono saliti ad Acquapartita. Quello di questa sera a Forlì è il primo vero test di un certo valore; fra le due formazioni c’è solo una categoria di differenza e si deve tenere conto che il Forlì assemblato da Protti e Martini è una squadra piuttosto ambiziosa. Un anno fa scese in campo al ’Morgagni’ un Cesena che presentava nella formazione iniziale sei novità, quello di questa sera forse comprenderà meno facce nuove anche se di sicuro troverà spazio Matteo Pisseri in porta e nella ripresa probabilmente anche Alessandro Siano. Di certo oltre a Daniele Donnarumma sulle fascie esterne farà il suo esordio Edoardo Pierozzi, in difesa qualche minuto Domenico Toscano dovrebbe concederlo anche a Matteo Piacentini appena arrivato dal Modena. Poi per gli amanti della storia delle maglie del Cavalluccio, stasera c’è la possibilità di ammirare per la prima volta le nuove maglie firmate dalla Errea sulle quali saranno presenti i numeri che i calciatori bianconeri indosserrano poi durante tutta la stagione.

Roberto Daltri