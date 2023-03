Oggi tappa interregionale di ’touch’. In palio la finale

Oggi alle 15 allo stadio del Cesena Rugby 1970 in via Montefiore si svolgerà la tappa interregionale Fir di rugby touch per adulti. Tale disciplina prevede 5 giocatori in campo, in squadre miste donne e uomini, con le stesse regole del rugby ad eccezione dei placcaggi, sostituiti da un semplice tocco di mano su chi sta portando il pallone. Sei le squadre in campo: i ’Tacciati di casa’ del Cesena Rugby1970, i ’Clandestini’ del Rugby Forlì presenti con due formazioni, i Gurkha Rugby Rimini, Dorica Rugby di Ancona e ’Scotadet’ di Fano. La vincente accederà alle finali nazionali a Parma.

"Il campo - ricorda il vicepresidente Luigi Sbraccia - aprirà alle 14. Aspettiamo tutti coloro che vogliono avere informazioni sia sul rugby touch, adatto a chiunque abbia voglia di mettersi in gioco e divertirsi, sia su tutte le attività che proponiamo per bambini e ragazzi. A partire dal minirugby dai 3 ai 5 anni, fino alla categoria under 19".