Oggi ultima seduta di allenamento Albertini e De Rose in diffida

E’ stata dedicata ad un lavoro tattico focalizzato sul prossimo avversario dei bianconeri, la penultima seduta di avvicinamento alla gara con il San Donato Tavarnelle, andata in scena ieri mattina a Villa Silvia (foto). Dopo un riscaldamento tecnico, mister Toscano ha diviso il gruppo in due squadre che hanno ripetuto una serie di situazioni di gioco per chiudere l’allenamento con una partitella. Contro i toscani, oltre allo squalificato Celiento, non sarà disponibile Mercadante che anche ieri ha lavorato a parte, tra palestra e corsa sul campo. Oggi pomeriggio è in programma la rifinitura all’Orogel Stadium e, a seguire, la conferenza stampa della vigilia con diretta dalle 16.15 sulla nostra pagina Facebook @cesenafc. I bianconeri in Tosca saranno senza Daniele Celiento che salterà la gara col San Donato Tavarnelle. Per il difensore, dopo la quinta ammonizione stagionale ricevuta contro la Lucchese, è arrivata l‘automatica squalifica per un turno. Il giudice sportivo ha sospeso anche il match analyst Carmine Alessandria e l’allenatore in seconda Michele Napoli, rispettivamente per due e una giornata. In casa bianconera si registra l’arrivo in diffida di Francesco De Rose che si aggiunge ad Albertini.

Sarà Mario Saia a dirigere il match di domani sera tra San Donato Tavarnelle e Cesena. Il fischietto siciliano incrocerà per la terza volta il Cavalluccio e i due precedenti hanno entrambi sorriso ai bianconeri.

I difensori Filippo Tamburini e Thomas Zamagni, e il centrocampista Massimo Brigidi sono tra i convocati nella Rappresentativa Under 17 di Lega Pro che sarà impegnata nel torneo internazionale “Maggioni-Righi” dal 6 al 10 aprile a Borgaro Torinese. La selezione scenderà in campo tra venerdì e domenica affrontando nell’ordine, una rappresentativa della LND Regione Piemonte, i pari età del Genoa e i finlandesi dell’Honka. In caso di passaggio del turno, lunedì semifinale e una delle due finali.