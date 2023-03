Ora lo dice anche la matematica: la Futsal nei playoff promozione

A tre giornate dal termine del campionato di A2 la Futsal ottiene matematicamente un traguardo che in estate mai avrebbe pensato di raggiungere, considerato che da matricola puntava ad una salvezza tranquilla che invece è stata messa in archivio dopo poche settimane. La squadra cesenate è entrata matematicamente nei playoff promozione (riservati dalla seconda alla sesta classificata) ma soprattutto di conseguenza farà parte dell’A2-Elite che entrerà in vigore la prossima stagione e raccoglierà le migliori formazioni di A2 e al gradino superiore ci sarò solo la serie A.

Infatti mercoledì sera il Cus Roma, che era al settimo posto, è stato travolto in casa dal Mantova per 6-1, così i giallorossi restano a 34 punti a undici lunghezze dai cesenati terzi in graduatoria e quindi irraggiungibili nelle tre partite che mancano al termine della stagione regolare. Si tratta quindi di un’autentica promozione dopo quella di un anno fa, la seconda nelle ultime due stagioni per il club cesenate che sta crescendo da tempo sotto tutti gli aspetti, tecnici e strutturali. La Futsal Cesena è sempre terza in classifica ora con sei punti di vantaggio sul Mantova; sabato riposerà, quindi avrà solo due incontri da disputare, in casa contro il Cus Roma e a Genzano contro la capolista che sta lottando con il Lido di Ostia per l’unico posto diretto in A ed è la grande favorita.

Molto felice il patron bianconero Paolo Ionetti di questo salto in A2 Elite: "In estate non avrei mai creduto di raggiungere tale traguardo, siamo in fondo sempre una matricola. Ora puntiamo al terzo posto, vogliamo infatti essere la prima delle formazioni normali, considerando che il Genzano e il Lido di Ostia sono realtà al di sopra delle altre e già adesso valgono la A. E’ stata una stagione splendida ma non è finita, vogliamo continuare a crescere raccogliendo ancora altre soddisfazioni".

Leonardo Serafini