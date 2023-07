Orgoglio e soddisfazione per il Judo Kodokan Cesena 1966, Francesco Di Leonforte e Michael Zoffoli promossi al 5° dan.

Orgoglio e soddisfazione per il Judo Kodokan Cesena 1966 e in particolare per Francesco Di Leonforte e Michael Zoffoli, entrambi veterani e attivisti dell’associazione sportiva. Da alcuni anni si preparavano nello studio e nell’approfondimento di tante tematiche judoistiche richieste per un esame piuttosto difficoltoso come quello da 5° dan. Nel percorso formativo sono stati affiancati dal tutor maestro Mauro Bisi di Reggio Emilia, cintura nera 6° dan: una presenza costante ed esigente, ma nello stesso tempo ’garanzia’ per il raggiungimento di risultati eccellenti, in collaborazione col maestro Vladimiro Burioli, cintura nera 7° dan.

Entrambi hanno ottenuto il massimo punteggio e la lode per le ricerche effettuate e i risultati tecnico-filosofici ottenuti. Grande soddisfazione per queste meritate promozioni da parte di tutto il club cesenate, ma anche dal settore judoistico regionale e nazionale.

"Non servono parole per descrivere le emozioni provate - ha commentato Zoffoli - Ciò che resta è la profonda gratitudine, verso il mio compagno di viaggio, verso chi mi ha sopportato negli ultimi anni durante questo bellissimo percorso, verso tutti i maestri che mi hanno aiutato a realizzare un sogno di queste dimensioni, e verso tutti gli amici, che anche solo con una parola in questi giorni mi hanno trasmesso felicità e mi hanno reso orgoglioso di fare quello che faccio".

"I sogni non sono granitici, ma sono lì… pronti ad essere inseguiti e raggiunti - ha aggiunto Di Leonforte -.Quel che resta è il tempo goduto e condiviso a inseguirli e, finché ci divertiamo, finché riusciamo a metterci un pizzico di magia, allora i sogni restano in vita, sotto qualunque forma. È facile, dopo che la vita ti mette all’angolo, pensare e usare i sogni nel cassetto come scudo nei confronti del mondo. Il judo mi ha insegnato a reagire cercando una soluzione coerente e compatibile e, nel mio piccolo, ho trovato la chiave del cassetto liberandone qualcuno.

Il traguardo finale mi ha fatto vivere sensazioni indescrivibili, giorni intensi vissuti con tante emozioni fino a non riuscire a trattenere qualche lacrima a rigarmi il viso".