Panathlon, appuntamenti rimandati Primavera 1, oggi a casa dell’Inter

I tragici eventi di questi giorni che hanno devastato la Romagna hanno portato il Panathlon Club Cesena a rimandare a data da destinarsi due appuntamenti della propria intensa programmazione annuale. E‘ saltato infatti il saggio della 27ª edizione del ’PanathlonGiochiamo’, Memorial Fulvio Zuccheri e Franco Urbini che era previsto per ieri al Centro Sportivo di Martorano. In tale radicata manifestazione sono coinvolti 2mila bambini delle scuole materne e primarie. Rinviato anche l‘appuntamento che il sodalizio aveva previsto per martedì al Bagno Fantini di Cervia dove gli ex calciatori e ora opinionisti televisivi Lorenzo Minotti ed Eraldo Pecci avrebbero parlato del ritorno del calcio italiano ai vertici in Europa. Le manifestazioni sono rinviate a data da destinarsi.

Reduce dal 2-2 infrasettimanale con l’Empoli, oggi la Primavera è attesa dall’ultima trasferta della stagione, in casa dell’Inter. La formazione nerazzurra viene da cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei giornate che l’hanno issata al settimo posto con 49 punti. Il match aprirà il programma della 33ª giornata e sarà in diretta dalle 11 sul canale 60 di Sportitalia, in streaming su sportitalia.com e sull’app Sportitalia.

Esordio vincente del Cesena nella Integration League, il torneo che porta in campo squadre miste composte da cittadini locali e rifugiati, richiedenti asilo, titolari di protezione sussidiaria e temporanea. A Martorano, la formazione di mister Zoffoli ha superato 1-0 l’Ancona grazie ad una rete a fine primo tempo siglata da Toure, centrale difensivo della Costa d’Avorio.