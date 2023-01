Panathlon Club Cesena

‘Var o vargogna’ sarà il tema della conviviale che organizza il Panathlon Club Cesena per mercoledì prossimo alle 20,15 al ristorante Ponte Giorgi di Cella di Mercato Saraceno dove alle 19 avrà luogo l’assemblea ordinaria del club per l’approvazione del bilancio. Sarà il noto giornalista e scrittore Italo Cucci a trattare l’interessante argomento del Var sul quale ha espresso sempre opinioni molto nette. Un tema quindi di piena attualità che susciterà sicuramente discussione in una serata che sarà condotta dal giornalista di San Marino Rtv Roberto Chiesa.

Per l’occasione ai soci presenti verrà regalato l’ultimo libro di Italo Cucci, redatto insieme allo storico fotografo Salvatore Giglio (che segue la Juve da 44 anni) e a Luca Calzaretta ‘1923-2023 Agnelli Juventus. La famiglia del secolo’.