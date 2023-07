Panathlon fa rima con beneficenza Le magliette ’Tin Bota’ spopolano

Il mondo dello sport e quello dell’imprenditoria romagnola, hanno mostrato il volto migliore della nostra terra anche nei giorni bui dell’alluvione e dell’emergenza. Il Panathlon Club Cesena l’inossidabile presidente Dionigio Dionigi, è stato tra i primi a fornire aiuti e a raccogliere fondi. Uno dei simboli della ripresa sono le magliette con la scritta ’tin bota’, vendute a scopo benefico, visto che il ricavato andrà interamente alle vittime dell’alluvione. Di queste t-shirt ne sono state vendute migliaia in tante occasioni.

Il presidente Dionigi è legato ad un luogo di Cesenatico, il Bagno Veneto, oggi gestito dai fratelli Stefano e Fabrizio Barberini, ed è proprio qui che ha consegnato alcune magliette ’tin bota’: "La mia infanzia e la mia gioventù in estate le ho vissute qui. È dal 1958 che frequento questo stabilimento balneare e ho dei ricordi bellissimi della mia famiglia. Alla fine degli anni ’50, da qui abbiamo visto costruire il grattacielo di Cesenatico piano dopo piano. In questo luogo ho ricordi bellissimi e penso sia importante portare un messaggio di ripartenza, anche perchè la riviera, non è stata toccata dal maltempo, quindi è da qui che possiamo rilanciare la Romagna, facendo vedere il nostro grande patrimonio balneare, che accoglie a braccia aperta tanti turisti e persone legate affettivamente a questa terra".

Giacomo Mascellani