Partito Kontek la priorità è cercare il suo sostituto

Tanti nomi sul taccuino di Stefano Stefanelli per il mercato bianconero in entrata. Tra le priorità c’è coprire la casella in difesa lasciata da Ivan Kontek in prestito al Foggia. Oltre al nome di Giuseppe Loiacono della Reggina, molto gradito da Toscano ma dall’ingaggio elevato, si è aggiunta anche l’ipotesi di Edoardo Lancini del Palermo, centrale classe ’94 con due presenze in questa stagione in B. Dovrebbero arrivare anche un trequartista ed un esterno offensivo. Romeo Giovannini del Modena sarebbe il profilo ottimale per coprire la prima casella, il Modena però non vuole cederlo subito e così il Cavalluccio potrebbe virare su un altro gialloblu Nicola Mosti o sul foggiano Andrea Schenetti. Per l’esterno si fanno diversi nomi ultimo quello di Luca Paganini in uscita dalla Triestina, che si aggiunge a quelli di Nicola Valente del Palermo e Andrea D’Errico del Bari però molto vicino al Crotone.

Andrea Baraghini